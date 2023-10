Rixi andrà in India lunedì "per la Via del cotone"

"Sarà l'occasione per iniziare a costruire la Via del cotone, rapporti internazionali passando per il continente indiano. Saremo a Mumbai un paio di giorni, partirò lunedì mattina, e incontreremo tutti i rappresentanti dell'area geografica, istituzioni e operatori, per capire come riuscire a rafforzare tutte le linee logistiche nazionali e non anche in Asia". Il viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi ha annunciato questa mattina al convegno sulla riforma dei porti al Port&shipping tech a Genova, nell'ambito della Genoa shipping week, che la prossima settimana volerà in India al Global maritime forum, dal 17 al 19 a Mumbai.

Una tappa sulla costruzione della Via del cotone, il corridoio economico fra India, Medio Oriente ed Europa, a cui ha dato il via la firma a settembre del memorandum d'intesa, che si articola su due collegamenti, uno ferroviario fra l'Europa e il Golfo e uno portualeche colleghi India e Golfo. "E' un passo importante - dice Rixi - perché l'Italia sta investendo molto sul mare. Sarò a New York ai primi di novembre e a fine novembre a Londra perché è fondamentale far capire che il nstro paese in questo momento si sta veramente proponendo come gateway per i traffici mediterranei per l'Europa".



