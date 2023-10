Istat, 192 miliardi economia in nero e illegale,+10% in 2021

L'economia sommersa e illegale in Italia cresce del 10% nel 2021 e raggiunge 192 miliardi di euro.

La sua incidenza rispetto al Pil resta stabile al 10,5% rispetto all'anno precedente e inferiore al periodo pre-pandemia. Lo comunica l'Istat nel report L'economia non osservata nei conti nazionali. In particolare l'economia sommersa si attesta a poco meno di 174 miliardi di euro, mentre le attività illegali superano i 18 miliardi.

I lavoratori in nero in Italia nel 2021 sono quasi 3 milioni.

Secondo il Report "rispetto al 2020, il lavoro non regolare segna una crescita contenuta del 2,5%, che non ha consentito di recuperare la considerevole caduta registrata in corrispondenza della crisi pandemica (-18,4%) e sembra segnalare un ridimensionamento del fenomeno".



