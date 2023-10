Avvio in calo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, che ieri hanno sfondato i 50 euro al megawattora in scia alle tensioni in Medioriente, agli scioperi in Australia e al sospetto sabotaggio di un gasdotto in Finlandia, oggi cedono il 3,2% a 51,32 euro.



