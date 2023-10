Il gas chiude a quasi 54 euro (+1,8%) per la tensione in Israele

Il prezzo del gas è ripartito nell'ultima parte della seduta concludendo la settimana con il balzo maggiore (il 35% calcola Bloomberg) registrato dall' agosto del 2022 Il contratto Ttf, scambiato ad Amsterdam, ha concluso in rialzo dell'1,85% a 53,98 euro al megawattora in parallelo con l'innalzamento della tensione in Israele che si prepara a invadere la striscia di Gaza.

Chevron ha chiuso lunedì la piattaforma di Tamar a sud di Israele e a 25 chilometri da Gaza mentre è proseguita finora l'attività del Leviathan, l'altro maxi giacimento del Paese.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA