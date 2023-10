Gme, il prezzo del gas in Italia sale a 49,25 euro

Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per oggi è pari a 49,25 euro al MWh, in rialzo rispetto ai 47,85 euro al MWh di ieri. Lo rileva il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, si legge in una nota, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.



