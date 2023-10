Giorgetti, 'a Fmi illustrati nostri punti di forza e Manovra'

"All'Fmi ho illustrato i numeri della Manovra e della Nadef" e i "nostri punti di forza come paese". Lo afferma il minsitro dell'economia Giancarlo Giorgetti a margine dei lavori dell'assemblea annuale dell'Fmi che aggiunge: "L'Fmi si lamenta da un lato che facciamo deficit, i sindacati che diamo loro troppo poco. Noi crediamo di aver trovato un giusto equilibrio" per mettere a disposizione "risorse per i ceti deboli" e il rigore sui conti. Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine dell'assemblea annuale del Fmi a chi gli chiede degli appelli del Fondo e dell'incontro con le parti sociali previsto per oggi.

A chi gli chiede degli inviti a tenere alti i tassi a lungo da parte di diverse istituzioni internazionali e componenti del board di Francoforte Giorgetti risponde che "La Bce fa il suo mestiere" nella lotta all'inflazione, "io sono un politico e devo tenere conto di tutto, dell'economia reale, delle famiglie e delle imprese e credo sia un mestiere più difficile di quello del presidente della banca centrale".

"C'è una preoccupazione generale sull'evoluzione che può prendere il conflitto in Medio Oriente" e gli effetti "di instabilità". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine dell'assemblea annuale del Fmi dove si sono svolte anche le riunioni G7-G20.

Visco, spread non a livelli per un'azione della Bce

"I recenti timori sul debito italiano devono essere meglio compresi" ma "non ci sono segnali che llo spread italiano abbia raggiunto un livello che porti a un'azione della Bce". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervistato da Bloomberg tv all'assemblea annuale dell'Fmi a Marrakesh.

