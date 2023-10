Fmi, 'per l'Europa non è il momento di tagliare i tassi'

L'Fmi raccomanda all'Europa di mantenere ai livelli attuali i tassi di interesse, rimandando i tagli, per domare definitivamente l'inflazione visto che in generale, nella lotta alla crescita dei prezzi "è meglio sbagliare a fare un poco di più che a fare meno".

E' quanto scrive il direttore del dipartimento Europa del Fondo Monetario internazionale Alfred Kammer secondo cui "il tempo per tagli dei tassi alla fine arriverà. In quel caso è meglio che tali tagli non comportino marce indietro. Quel momento non è ora. L'urgenza richiede anche pazienza".



