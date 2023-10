Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,51%)

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, appesantita dalla contrazione degli indici azionari statunitensi, dopo i dati sull'inflazione in settembre oltre le attese, con l'attenzione degli investitori che adesso si sposta sui prezzi al consumo in Cina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,51% a quota 32.328,39, e una perdita di 166 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro arretrando a 149,70, e si rinforza sull'euro a 157,80.



