Borsa: Milano negativa, brillano Eni e Saipem, riparte Tim

La Borsa di Milano conclude col segno meno (-0,9%) l'ultima seduta della settimana in linea con gli altri listini europei mentre Israele si prepara all'invasione della striscia di Gaza con le ripercussioni che già si sono viste sui mercati dove hanno proseguito la loro corsa il petrolio, spingendo i titoli del settore come Eni (+1,32%) e Saipem (+1,83%), e in misura minore il gas.

Sul listino milanese sono poi tornati gli acquisti anche su Tim (+1,48% a 0,27 euro) in vista dell'offerta per la rete che Kkr dovrebbe presentare questa domenica.

In luce inoltre Ferrari (+0,75%) e Bper (+0,68%) promossa da Barclays, il cui giudizio positivo non ha aiutato invece Mps (-1,87%) mentre il ministro Giorgetti ha detto che non c'è una data per l'uscita dello Stato.

Le vendite hanno preso di mira Prysmian (-5%), che ha fatto peggio nel finale dei titoli del risparmio gestito Banca Generali (-4,47%) e Fineco (-3,45%).



