Borsa: l'Europa peggiora, corrono petrolio e gas

Le tensioni in Israele e i rischi di un allagarsi del conflitto che destabilizzi l'area aumentano la pressione sulle borse europee, le cui perdite si allargano a metà mattina, mentre vola il petrolio e l'avversione al rischio spinge gli investitori verso i bond. Milano cede lo 0,7%, Francoforte lo 0,6%, Parigi lo 0,5% e Londra lo 0,3% mentre il Wti torna sopra gli 85 dollari al barile (+3,1% a 85,45) e il Brent sale del 2,9% a 88,5 dollari sulle incognite della guerra in Israele, che si prepara ad entrare a Gaza con l'esercito. Anche il gas risente delle tensioni geopolitiche, con i future Ttf che salgono del 3,1% a 54,65.

In calo i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona, ad eccezione del Btp, che resta fermo al 4,75% provocando un ampliamento dello spread con il Bund a 202 punti.



