Antonelli (EY): 'Scenario fragile, serve un piano strategico'

"Negli ultimi anni l'Italia ha sperimentato uno slancio che le ha consentito di ritagliarsi un ruolo di rilievo tra le economie europee, grazie anche alla vivacità del nostro sistema imprenditoriale. Tuttavia, lo scenario è fragile: le previsioni di EY indicano per l'Italia una crescita del Pil dello 0,7% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024", avverte Massimo Antonelli, ceo di EY in Italia e coo di EY Europe West.

"Dobbiamo continuare - dice intervenendo al convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria - a investire su motori di trasformazione, quali la tecnologia e la sostenibilità, priorità per il 64% dei leader aziendali stando all''EY ceo outlook pulse', lavorando su politiche industriali integrate a livello internazionale e un piano strategico di programmazione e sviluppo del Paese, che consenta alle imprese di avere un ruolo attivo nell'investimento dei fondi messi a disposizione, tra cui il Pnrr".



