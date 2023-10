Ance, spiragli di apertura sulla proroga del Superbonus

Sul superbonus "abbiamo avuto qualche spiraglio di apertura, non ne conosciamo i contorni, ma sappiamo che il problema è all'attenzione del governo, che non è sottovalutato". Così la presidente dell'Ance Federica Brancaccio a margine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra, precisando che l'apertura riguarderebbe "la proroga, per evitare che i lavori iniziati possano rimanere incompiuti. Ma - ha aggiunto - non abbiamo informazioni certe". "L'altra cosa che ci preoccupa, che impatterebbe in maniera drammatica, è la scadenza al 31 dicembre delle misure sul caro-materiali: il rischio è che "dal primo gennaio i cantieri si fermino".



