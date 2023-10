Villeroy (Bce), 'la politica attuale dei tassi della Bce è appropriata'

"La politica attuale dei tassi della Bce è appropriata". Lo afferma il governatore della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau a un panel organizzato dall'Iif, l'istituto che raggruppa il comparto finanzio internazionale, organizzato in parallelo al meeting annuale dell'Fmi a Marrakesh secondo cui in Bce "siamo fiduciosi nel raggiungere gli obiettivi di inflazione" come previsto e che il "picco dei prezzi è stato superato".

La Bce, ha aggiunto. Il "nostro primo contributo" è quello della stabilità dei prezzi. Le politiche monetarie dovrebbero puntare a un 'atterraggio morbido' dell'economia (senza recessione e crollo dell'occupazione ndr) tenendo in mente il raggiungimento dell'obiettivo di inflazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA