Soccodato (Mbda), nella Difesa puntare sui programmi comuni Ue

"Gli investimenti per sviluppare programmi e competenze tecnologiche a livello nazionale, consentono di partecipare in modo qualificato ai maggiori programmi per la difesa con gli altri partner europei, in modo da poter continuare a rendere disponibili alle nostre Forze Armate una gamma di prodotti e sistemi allo stato dell'arte", sottolinea l'a.d. di Mbda Italia, Giovanni Soccodato, evidenziando - dopo l'audizione informale in Commissione Difesa della Camera sulla produzione di beni e servizi per la dotazione di mezzi del settore della Difesa, ieri - la necessità di partecipare alle collaborazioni e ai programmi comuni in Europa.

"Per questo - dice - è essenziale che vengano resi disponibili finanziamenti in modo tempestivo per allineare la partecipazione italiana a quella degli altri Paesi. Si tratta di una condizione necessaria per mantenere in Italia capacità strategiche ed un ruolo paritetico nel contesto europeo e nell'alleanza atlantica".



