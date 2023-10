Salario minimo, ok a maggioranza al documento del Cnel

L'assemblea del Cnel ha approvato a maggioranza il documento finale sul lavoro povero e salario minimo. Hanno votato contro Cgil, Uil e Usb. In particolare, 62 (su 64) i componenti presenti: 39 hanno votato a favore e 15 contro, 8 consiglieri non hanno partecipato al voto. Nel documento si valorizza "la via tradizionale" della contrattazione collettiva.

Non è passata invece la proposta presentata dai cinque esperti, tra quelli nominati dal presidente della Repubblica, sulla sperimentazione della tariffa retributiva minima da affiancare alla contrattazione salariale.

Come previsto il testo approvato sarà ora inviato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA