Panetta (Bce), 'euro digitale per non restare indietro'

"Abbiamo terminato dopo 18 mesi la fase di indagine sull'euro digitale e presto il consiglio direttivo deciderà se passare alla fase successiva".

Lo ha detto Fabio Panetta, membro del consiglio esecutivo della Bce nel suo intervento a un panel sulle valute digitali delle banche centrali alla riunione annaule del Fmi e della Banca Mondiale a Marrakech. Per Panetta l'economia è sempre più digitalizzata e una grande area come l'Europa non può rimanere indietro rispetto a questo trend e non avere una forma di pagamento digitale sovrano. C'è poi un fattore demografico: i giovani preferiscono i pagamenti digitali a scapito dei contanti.



