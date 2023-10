Orsini (Confindustria): 'Manovra sostenga famiglie e imprese'

Sulla Manovra "Confindustria auspica che il Governo si focalizzi su due linee di intervento: supportare il potere di acquisto delle famiglie, soprattutto a basso reddito e sostenere la competitività delle imprese", avverte il vicepresidente di Confindustria per credito, finanza e fisco, Emanuele Orsini, intervenuto al convegno di Roma Tre sulla riforma fiscale.

"Restiamo fermamente convinti - dice - che per sostenere la domanda interna, strategica per il Paese e ridurre gli effetti negativi dati dall'incremento dei tassi di inflazione occorre ridurre il cuneo contributivo e fiscale sul lavoro, anche con interventi lato datore di lavoro. Queste misure urgenti devono coordinarsi con una riforma generale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche che costituisce la principale imposta del nostro sistema fiscale (circa 205 mld di euro pari al 37% delle entrate tributarie erariali nel 2022).

Sul fronte delle imprese, rileva Orsini, "occorre distinguere tra misure contingenti e urgenti, soprattutto per i settori a maggiore intensità energetica, più colpiti dai rincari e spesso all'apice delle nostre filiere (proroga del credito di imposta per contrastare il caro energia fino a fine anno) e interventi strutturali, finalizzati a sostenere gli investimenti privati (ad esempio implementazione di un nuovo Piano Transizione 5.0, supporto agli investimenti in capitale umano). E poi, anche in una logica più sistematica, occorre mettere a punto un sistema di strumenti che valutino gli investimenti sulla base degli obiettivi e dei risultati incrementali (decarbonizzazione, economia circolare, disinquinamento o uso sostenibile delle risorse naturali). Infine, è necessario agire in via definitiva sulle norme che dispongono l'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax, decretandone la definitiva abolizione".



