La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento a Wall Street e in attesa delle indicazioni dall'inflazione negli Stati Uniti, prima della riunione della Federal Reserve prevista a fine mese.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,74% a quota 32.172,64, aggiungendo 236 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce nuovamente sul dollaro arretrando a 149,10, e sull'euro a 158,40.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA