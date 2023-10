Borsa: Milano tiene con lo spread in rialzo e l'euro debole

Giornata leggermente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,26% a 28.493 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,25% a quota 30.333.

Per i mercati azionari del Vecchio continente, condizionati soprattutto dal dato dell'inflazione statunitense in alcuni indicatori leggermente superiore alle attese, è stata comunque una seduta senza una direzione precisa: la Borsa migliore è quella di Amsterdam che ha chiuso in rialzo dello 0,5%, seguita da Londra in aumento dello 0,3%. In calo dello 0,2% finale sia Francoforte sia Madrid, mentre Parigi ha ceduto lo 0,3%.

Mosca ha segnato un calo dello 0,6% nell'indice Moex in rubli ma un aumento del 2% nel listino Rtsi in dollari, anche sulla forza della moneta Usa in crescita di circa mezzo punto contro l'euro, che tiene con qualche fatica quota 1,05.

Il listino in dollari di Mosca ha guardato ovviamente anche al forte rialzo del prezzo del gas, che ha chiuso la giornata in aumento del 15% a 53 euro al Megawattora, con una crescita cumulata nell'ultima settimana di circa il 40 per cento. Oltre all'ondeggiare del prezzo del petrolio sulle nuove tensioni in Medio Oriente, gli operatori attribuiscono il rally ai nuovi scioperi nel settore in Australia e alla perdita a forte sospetto sabotaggio al gasdotto sottomarino che collega la Finlandia e l'Estonia.

Intanto lo spread tra Btp e Bund è di nuovo in aumento: il differenziale tra i titoli italiani e tedeschi a 10 anni ha concluso la seduta sui mercati telematici a 197 punti base, vicino ai massimi della giornata, dopo un avvio a quota 192.

In questo contesto in Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è stato Leonardo, salito del 2,5% finale, con Amplifon cresciuto dell'1,8% dopo l'acquisto di una ventina di negozi in Canada. Sulla stessa linea il rialzo di Azimut, mentre Erg è salito dell'1,6% ed Eni dell'1,3%. Deboli Nexi e Mps (-1,1%), con Iveco in calo dell'1,2% e Moncler dell'1,9%.

Nel paniere a bassa capitalizzazione Pierrel, su cui l'azionista di controllo ha lanciato un'Opa a 1,75 euro, è salita dell'8% allineandosi al prezzo offerto.



