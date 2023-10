Borsa: l'Europa è incerta dopo Wall street, Milano +0,2%

Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa dopo i dati dell'inflazione statunitense e le prime battute incerte di Wall street: le Borse migliori sono di qualche frazione quelle di Londra e Amsterdam che salgono dello 0,4%, con Milano in aumento dello 0,2%. Sulla parità Madrid e in calo dello 0,2% sia Parigi sia Francoforte.

Contrastata Mosca, che scende dello 0,7% nell'indice Moex in rubli e sale di due punti percentuali con l'Rtsi in dollari sulla forza della moneta Usa e del petrolio, che cresce a 84 dollari al barile anche sulle nuove tensioni in Medio Oriente.

Sempre in corsa il gas, che sale del 9% sui 50 euro al Megawattora.

Leggere tensioni sui titoli di Stato con lo spread Btp-Bund a 194 punti e il rendimento del prodotto del Tesoro a un rendimento del 4,67%. Debole l'euro, che scende su quota 1,05 contro il dollaro.

In questo contesto, in Piazza Affari tra i titoli principali i migliori sono Leonardo ed Erg, che salgono di due punti percentuali. Bene anche Azimut e Inwit (+1,7%), mentre Nexi cede l'1,4% e Moncler un punto percentuale e mezzo.



