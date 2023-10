Bombassei, 'Brembo-Pirelli sarebbe bello ma nulla di serio'

Sulle possibili nozze tra Brembo e Pirelli "sono i giornali che stimolano alcune considerazioni, sarebbe una bella cosa ma al momento non c'è nulla di serio". Lo afferma il presidente emerito e fondatore di Brembo Alberto Bombassei a margine di un evento organizzato a Milano da Quattroruote. "Personalmente sono amico di Tronchetti - spiega - e sono stato nel Cda di Pirelli. Ho una grande ammirazione per questa azienda, in questo momento i nostri sono due settori che si contattano perché vicini nel business: freni e pneumatici". "A questo - conclude - si aggiunge il fatto che i nostri business valgono anche per l'elettrico".

"Bombassei è un amico e Brembo è una bellissima azienda italiana, ma come ha detto lui stesso, al momento non c'è niente", afferma il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchettti Provera. "E' chiaro che guardiamo a tutto il mondo cercando di trovare percorsi in cui si crea valore insieme, ma al momento non c'è nulla", ha concluso.





