Sale peso fattori Esg nella remunerazione vertici quotate

Aumenta il peso dei fattori Esg - ambientali, sociali e di governance - nel determinare i compensi dei vertici delle società quotate in Italia: nel 2022 tali fattori hanno concorso a determinare i compensi degli amministratori delegati in 127 società con azioni ordinarie negoziate sul mercato Euronext Milan, pari al 58,5% del totale e in crescita da 106 (47% del totale) dell'anno precedente.

È quanto emerge dal rapporto Consob 2022 sulla Rendicontazione non finanziaria, che coglie i segnali della trasformazione culturale innescata dagli obblighi legislativi verso una maggiore considerazione dei fattori Esg nella definizione dei modelli di business, nel processo decisionale e nei modelli di corporate governance aziendali in Italia.

L'esame degli abstract dei piani strategici pubblicati da 68 società sui propri siti web mostra, inoltre, una più diffusa propensione a integrare i fattori Esg nella visione aziendale, con un'integrazione completa fra strategia aziendale e obiettivi Esg per 13 società (8 nell'anno precedente).



