"Se non agiamo sul fronte energetico, non raggiungiamo nessun obiettivo sul fronte ambientale". Lo sottolinea il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto, dal palco dell'evento di Ceoforlife, stamani, a Roma, occasione per ribadire, sollecitato ad affrontare la questione energetica nazionale, alla luce della crisi medio-orientale, anche che la nostra "è una terra bellissima, però, come ripeto spesso, senza materie prime".



