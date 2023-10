Pichetto, 'ognuno può contribuire per un mondo più sostenibile'

"Ci rendiamo conto della necessità di intervenire, a livello nazionale e mondiale" per un mondo più sostenibile, "tutti, ciascuno per la propria parte, possiamo dare il nostro contributo". Così il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto ribatte idealmente alla "chiamata" del presidente di Ceoforlife Giordano Fatali, in merito alla collaborazione pubblico-privato per un ecosistema ed un società migliori, salvaguardando il più possibile salute e benessere.

Il titolare del dicastero è intervenuto in mattina all'appuntamento che Ceoforlife (la community fondata e presieduta da Giordano Fatali, che unisce più di 300 amministratori delegati e presidenti delle più importanti aziende italiane e multinazionali impegnati sul tema della sostenibilità) ha promosso in Piazza Montecitorio, a Roma, per consegnare riconoscimenti ad una serie di progetti aziendali che rappresentano un'eccellenza per l'attenzione nella tutela del benessere fisico e mentale di tutti gli individui.



