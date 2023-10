Fim, irraggiungibile target di Stellantis 1 milione di unità

"Tornare a produrre in Italia un milione di autovetture è un target ambizioso, complicato da raggiungere". Lo ha detto Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim-Cisl, che ha presentato i dati sulla produzione di Stellantis in Italia.

Uliano ha ricordato che il target fissato nella trattativa include auto e veicoli commerciali, mentre il governo parla soltanto di auto. La Fim-Cisl stima che la produzione di Stellantis in Italia raggiungerà 730mila unità, tra auto e veicoli commerciali, di cui circa 510.000 auto. "Arrivare a un milione, vorrebbe dire raddoppiare", ha osservato Uliano.

I dati della produzione di Stellantis nei primi nove mesi del 2023 sono in miglioramento rispetto al 2022, confermando l'inversione di tendenza già riscontrata nel primo semestre. La crescita è del 10,12% rispetto al 2022: sono state prodotte, tra autovetture e furgoni commerciali, 567.525 unità contro le 515.380 del 2022. La produzione di auto segna un +10,3%, quella deii veicoli commerciali del +9,8%. La situazione sta migliorando in particolare per una riduzione degli stop produttivi per la mancanza di materiali, che invece aveva caratterizzato il 2022. La produzione non è ancora riuscita ad arrivare ai valori raggiunti nel periodo pre-covid del 2019 (-10 %)



