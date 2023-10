Fatali (Ceoforlife), privati e istituzioni sostenibili insieme

Una "chiamata" per i privati ed il mondo politico-istituzionale, affinché si lavori insieme per "un mondo migliore". A lanciarla, questa mattina, a Roma, il presidente e fondatore di Ceoforlife, Giordano Fatali, nel corso dell'iniziativa (la seconda di tre promosse nella Capitale) dedicata a salute e benessere, organizzata dalla community che aggrega oltre 300 amministratori delegati e presidenti delle più importanti aziende italiane e multinazionali impegnati sul tema della sostenibilità, con l'obiettivo di accelerare, attraverso sinergie e partnership ad elevato valore aggiunto, i progetti portati avanti nell'ambito dello sviluppo virtuoso dell'ecosistema e della società.

A seguito dell'intervento del ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto e, tra gli altri, del primatista mondiale di apnea e ricercatore Mike Maric, in questa giornata verranno valorizzati e premiati "i progetti aziendali che rappresentano un'eccellenza per l'attenzione nella tutela del benessere fisico e mentale di tutti gli individui, promuovendo consapevolezza e fornendo gli strumenti necessari per sensibilizzare la comunità su queste importanti tematiche".

Ceoforlife Awards, infatti, punta ad accelerare e promuovere gli interventi che le aziende stanno portando avanti per "contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e far divenire il Paese più competitivo e sostenibile per poter accogliere le future generazioni".



