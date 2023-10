Da Renault a Roche, da Findus a Hera, l'azienda è sostenibile

Cresce la sensibilità delle grandi aziende verso il benessere e la salute della forza lavoro e, nel contempo, della società: le testimonianze sono giunte oggi all'evento di Ceoforlife, la community di centinaia di vertici imprenditoriali presieduta da Giordano Fatali, a Roma, in Piazza Montecitorio.

Fra i capitani d'azienda Raffaele Fusilli di Renault, che ha detto che "con il piano 'Human First Program' vogliamo aumentare la sicurezza di tutti, utilizzando tecnologie innovative per ridurre gli incidenti e formando vigili del fuoco per migliorare i tempi di intervento e primo soccorso. La mobilità è importante ma la vita e la salute lo sono molto di più", ha scandito. Poi, Renato Roca di Findus, che ha affermato che "al centro del nostro impegno c'è la sostenibilità, che per noi vuol dire responsabilità. Con il progetto "Attivamente" ci occupiamo del benessere psicofisico delle nostre persone, sviluppando inoltre senso di comunità", ha precisato. Maurizio De Cicco di Roche Italia ha esposto l'iniziativa #afiancodelcoraggio, con "storie di uomini, papà, figli, amici e nonni che raccontano l'importanza del ruolo del caregiver", mentre Elena Riva di Panino Giusto ha parlato di un aiuto che consente "una collaborazione tra enti profit e no profit e consente di formare giovani rifugiati dando loro una concreta possibilità di integrazione".



