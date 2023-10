Cdp, conclusa emissione da 500 milioni, domanda 4 volte offerta

Cassa Depositi e Prestiti ha concluso oggi un'emissione obbligazionaria, del valore nominale di 500 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e riservata a investitori istituzionali. L'obbligazione ha una durata di 7 anni (con scadenza a ottobre 2030) e prevede una cedola annuale del 4,75%. Il titolo è stato emesso nell'ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell'ammontare di 15 miliardi di euro, quotato presso Euronext Dublin e destinato ad investitori istituzionali. Lo annuncia una nota di Cdp nella quale si sottolinea che: "Con questa operazione Cdp consolida la propria presenza sui mercati dei capitali e conferma la propria capacità di attrazione degli investitori istituzionali. La domanda, di oltre 1,9 miliardi di euro, è stata infatti pari a circa quattro volte l'offerta, con ordini provenienti da circa 70 investitori.

L'operazione ha suscitato particolare interesse sia sul mercato domestico che estero: su quest'ultimo è stato allocato il 57% dell'ammontare totale del collocamento. I proventi derivanti da questa nuova emissione verranno utilizzati da Cassa Depositi e Prestiti per proseguire nella propria attività a sostegno dello sviluppo del Paese. Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope.

Banca Akros - Gruppo Banco BPM, BNP Paribas, Citi, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Nomura, Santander, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione.



