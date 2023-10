Avvio debole per le Borse europee, con qualche investitore che passa all'incasso dopo i rialzi della della vigilia. A Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,2% a 7.612 punti, a Parigi il Cac 40 è invariato a 7.162 punti mentre a Francoforte il Dax perde lo 0,37% a 15.366 punti.

Avvio in calo anche per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,55% a 28.163 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA