Bonomi, 'nella manovra risorse dove generano crescita'

"In una fase di scrittura della legge di bilancio, con una coperta così corta che non è una novità, con un debito pubblico da contenere necessariamente, credo che chiedersi dove investire e allocare le risorse per generare crescita non sia un esercizio accademico ma sia una necessità".

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo evidenzia in un passaggio del suo intervento, in videomessaggio, alla presentazione del rapporto 'peso e centralità del software in Italia', all'Università Luiss, a cura di Luiss Data Lab, Centro Studi Confindustria e Assosoftware.



