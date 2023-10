Berlino taglia le stime sul Pil di quest'anno a -0,4%

Il governo tedesco taglia le stime sul Pil per quest'anno e si attende un calo dello 0,4%. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto del ministero dell'economia tedesco in cui si prevede per l'anno prossimo una crescita dell'1,3%. Il ministro dell'Economia, Robert Habeck, ha parlato di "difficoltà economiche", dicendo che "usciamo dalla crisi più lentamente di quanto pensato". Nelle precedenti proiezioni, il governo aveva ancora previsto per il 2023 un dato positivo con un Pil in crescita dello 0,4% .



