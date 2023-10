Torna Digital Meet, festival della digitalizzazione

Torna dal 23 al 28 ottobre in dverse regioni italiane Digital Meet, il festival nazionale per favorire l'alfabetazzione del digitale, 11/a edizione,. Sono 220 gli eventi organizzati in tutto il paese, da Udine a Salerno, e 130 i relatori che proporranno al pubblico un approccio "friendly" alla digitalizzazione e alla diffusione dell'Intelligenza Artificiale.

"La competenza digitale", spiega Gianni Potti, founder Digital Meet "dovrebbe essere considerata come competenza di cittadinanza". Gli 'ambassador' della digitalizzazione sono al lavoro e alcune attività sono già in corso. Poi, dal 23, con incontri programmati contemporaneamente a Feletto Umberto (Udine), ad Aosta (Biblioteca Salvatori), e a Belluno (Urban Hub), si entreà nel clou della manifestazione. Tra i più attesi, quello di venerdì 27 ottobre a Roma (dalle 16.00) è dedicato al "Metaverso e AI: sfide e opportunità", alla Casa delle Tecnologie emergenti, Piazzale Tiburtina. Anticiperà di un giorno l'avvio del programma Vicenza, il 22 ottobre al Teatro Olimpico, con Federico Faggin, lo scienziato cui si deve l0invenzione del primo microprocessore al mondo. A Bologna, al Museo Industriale, mercoledì 25 ottobre (ore 9.30) ci sarà una illustrazione di casi pratici sulle "Smart City". Ad Arezzo, mercoledì 25 si parlerà di memoria e tecnologia. A Salerno, venerdì 27 ottobre (dalle ore 15.30) gli ambassador digitali proporranno "Society 5.0: tecnologie, reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi per valorizzare il capitale umano." Digital Meet verrà presentato a Roma il 13 ottobre, nell'aula del Senato. La kermesse si concluderà a Firenze, il 30 ottobre, con il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux ed il convegno sul tema "Intelligenza artificile e Cultura".



