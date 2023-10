Nasce Honest-Food, associazione per il cibo etico e sostenibile

Nasce Honest-Food, l'associazione per il cibo etico, salubre e a un prezzo accessibile. Fondata dall'imprenditore valtellinese Giacomo Pedranzini, la nuova associazione è stata presentata nel corso della fiera della sostenibilità Futura Expo a Brescia. Al convegno per la presentazione di Honest Food hanno partecipato, oltre al fondatore, il presidente e co-amministratore delegato di Antares Vision Emidio Zorzella, il vicepresidente di Confcommercio ed ex-amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese e il campione ciclistico Ivan Basso. Nel corso dell'iniziativa è stato presentato un sondaggio secondo il quale per l'83% di un campione di consumatori il produttore viene ricompensato in maniera "non adeguata" rispetto agli sforzi e agli investimenti.

Al contrario, il 59% del campione, ritiene che il distributore sia ricompensato "in maniera eccessiva".

"HonestFood - spiega Pedranzini - non si pone obiettivi di lucro e, con la massima garanzia di professionalità e di trasparenza nell'uso dei fondi, intende promuovere e realizzare un modello di filiera e di produzione al servizio di tutta l'attività agricola di coltivazione e di allevamento, le attività, artigianali o industriali, di trasformazione dei prodotti agricoli e di produzione del cibo fino ai sistemi di distribuzione e consumo". L'obiettivo è "promuovere un approccio etico e sostenibile nel lungo periodo al settore agroalimentare e alla produzione di cibo, definendo una nuova via per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti agricoli che sia accessibile e onesta, capace di portare sulle tavole dei consumatori alimenti buoni e sani a un prezzo accessibile, garantendo allo stesso tempo un reddito corretto a tutti gli attori della filiera, in primis gli agricoltori".





