Il governo non è preoccupato per le forniture di gas

Non c'è "al momento preoccupazione" per le forniture energetiche italiane legata all'evoluzione della crisi in Medio Oriente scatenata dall'attacco ad Israele da parte di Hamas. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi sottolineando che la situazione è costantemente monitorata. "Ci saranno problemi anche economici, ma parlare di incrementi di gas e di materie prime è prematuro", ha peraltro detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. E l'ad di Eni, Claudio Descalzi, ha osservato che è marginale l'impatto del conflitto sulla produzione di gas, ma le possibili conseguenze preoccupano il mercato, che è prudente. Da Bruxelles, intanto, arriva l'assicurazione che la Commissione europea sta monitorando tutti gli sviluppi da tutte le possibile angolazioni: "Abbiamo visto i report di aumenti dei prezzi del petrolio e del gas e questo è ovviamente qualcosa che stiamo tenendo d'occhio".





Borse in rialzo, bene banche e difesa. L'euro sale sul dollaro

Le Borse europee proseguono in netto rialzo dopo l'apertura in positivo di Wall Street. Nonostante la guerra tra Hamas e Israele, reagiscono positivamente alle posizioni di alcuni esponenti della Fed che hanno paventato una ulteriore pausa sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro sale a 1,0589 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,6%. Maglia rosa per Milano (+2%). In rialzo anche Madrid (+1,9%), Londra e Francoforte (+1,6%) e Parigi (+1,5%). I principali listini sono sostenuti dall'auto e dal lusso (+2%). In aumento anche le utility (+2,1%), con il prezzo del gas che vola. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 12% a 49,01 euro al megawattora. Positiva anche il settore finanziario (+2%) con le banche (+2,4%) e le assicurazioni (+1,5%). Nuova seduta di acquisti per il settore della difesa (+1,9%), con la prospettiva di nuovi armamenti per i conflitti bellici in corso. Positiva l'energia (+0,5%), con il prezzo del petrolio in lieve calo dopo i rialzi della vigilia. Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund prosegue a 201 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,83%. Sale il titolo a dieci anni tedesco che sale al 2,82% (+5 punti base).

