Helsinki sospetta un sabotaggio al suo gasdotto e il prezzo del gas sale

Sta procedendo sul presupposto che si sia trattato di un deliberato atto di sabotaggio l'indagine che la Finlandia sta conducendo su una perdita di gas registrata da un gasdotto sottomarino che la collega con l'Estonia, il Baltic Connector. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg. L'incidente ha provocato un "inusuale" calo di pressione domenica scorsa, costringendo gli operatori ad arrestare i flussi e dando il là a un'ispezione che ha identificato la perdita in acque finlandesi.

In scia ai sospetti di Helsinki, accelerazione per il prezzo del gas in Europa. I future Ttf balzano sul mercato di Amsterdam del 12% a 49,31 euro al megawattora, con il guasto che riaccende i timori sulla sicurezza delle infrastrutture energetiche in Europa, a poco più di un anno di distanza dall'esplosione che ha danneggiato il Nord Stream.

"Ho parlato con il presidente Sauli Niistro sui danni alle infrastrutture sottomarine tra Estonia e Finlandia. La Nato condivide informazioni ed è pronta a sostenere gli alleati interessati". Lo scrive su X il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

"È probabile che il danno al gasdotto ed al cavo di comunicazione sia il risultato di un'attività esterna". Così via X il presidente finlandese Sauli Niinistö dopo che il governo finlandese ha annunciato una conferenza stampa straordinaria sulle cause del guasto al gasdotto Baltic Connector che collega la Finlandia all'Estonia. "Siamo anche in costante contatto con i nostri alleati e partner. Oggi ho avuto una conversazione con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. La Nato è pronta a fornire assistenza nelle indagini", ha aggiunto Niinistö.

