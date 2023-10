Giorgetti, in manovra cuneo, Irpef, natalità e rinnovi P.a

Taglio del cuneo fiscale, accorpamento delle prime due aliquote Irpef, politiche per contrastare la denatalità e avvio del rinnovo dei contratti della Pa. Sono i quattro pilastri che andranno a formare la prossima legge di bilancio. Lo ha indicato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef. In particolare sarà avviato "il percorso di rinnovo dei contratti" della Pa relativo al triennio 2022-2024, e "particolare attenzione sarà posta al personale medico-sanitario, nell'ambito delle ulteriori risorse destinate" al finanziamento della spesa sanitaria.





