Country Garden crolla alla Borsa di Hong Kong, a -3,57%

Country Garden crolla alla Borsa di Hong Kong dopo aver messo in guardia sulla possibilità di non essere in grado di soddisfare tutti gli impegni offshore nei tempi previsti, aprendo all'ipotesi del suo primo default: i titoli del principale sviluppatore immobiliare privato cinese, gravato da quasi 200 miliardi di dollari di debiti, scivolano ai minimi intraday e passano di mano a 0,81 dollari di Hk, in calo del 3,57%.

Country Garden, il primo sviluppatore immobiliare privato cinese gravato da quasi 200 miliardi di dollari di debiti, ha messo in guardia dalla possibilità di non essere in grado di soddisfare gli impegni offshore nei tempi previsti, nell'ambito degli sforzi per evitare il default. In una comunicazione alla Borsa di Hong Kong, la compagnia ha affermato che "si aspetta di non essere in grado di soddisfare tutti i suoi obblighi di pagamento offshore alla scadenza o entro i relativi periodi di grazia". La nota di Country Garden, che segnala come il gruppo si stia avviando verso il suo primo default a causa delle varie scadenze in calendario, ha precisato che i mancati pagamenti includono, "ma non sono solo limitati a, quelli relativi ai bond in dollari Usa emessi dalla società. Tali mancati pagamenti possono portare i creditori rilevanti del gruppo a richiedere un'accelerazione del pagamento del relativo debito nei loro confronti o a perseguire azioni esecutive".



