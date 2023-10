Cabina di regia sul Pnrr al via con Fitto e Nordio

Sono iniziati i lavori della Cabina di regia Pnrr a palazzo Chigi, presieduta dal ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Il primo incontro è con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sullo stato di attuazione degli interventi per la riforma della giustizia e la digitalizzaione dei procedimenti giudiziari.

All'ordine del giorno della giornata c'è la rimodulazione del Piano, il monitoraggio degli obiettivi della quinta rata e la verifica sul conseguimento degli obiettivi della quarta rata, che segue la richiesta di pagamento di 16,5 miliardi, inviata lo scorso 22 settembre alla Commissione europea.

I lavori si svolgeranno in sei sessioni. Dopo la prima sulla giustizia, le altre vertono sugli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione e delle autorità sanitarie, sulle azioni per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, sull'esame dello stato di attuazione dei piani urbani Integrati, sul piano asili nido e scuole materne, sul piano nuovi edifici scolastici e riqualificazione energetica. L'ultima sessione è dedicata alla verifica dello stato di avanzamento interventi di competenza del Ministero della Salute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA