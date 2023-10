Borsa: Milano +1,4% col rimbalzo di Tim, bene Cnh e Fineco

Piazza Affari rimbalza, al pari delle altre Borse europee, con le scommesse sulla fine della stretta monetaria, alimentate dalle aperture arrivate da alcuni componenti della Fed, che oscurano le preoccupazioni per il conflitto in Israele. Il Ftse Mib sale dell'1,4% trainato da Tim (+4,1%), su cui arrivano le ricoperture dopo i forti cali seguiti all'incontro tra il Mef e Vivendi sulla rete. Bene Cnh (+2,5%), Fineco (+2,5%), Pirelli (+2,4%), Interpump (+2,3%) e Stellantis (+2,2%). Tra i bancari si mettono in luce Bper (+2,2%), Unicredit (+2%) e Mps (+1,9%), che rimbalza dopo il tonfo della vigilia. Il calo del petrolio (-1,1%) pesa sull'Eni (-0,7%) e sui petroliferi mentre arrotonda i forti rialzi di ieri, innescati dal conflitto in Medioriente, Leonardo (+0,5%).





