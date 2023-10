Borsa: l'Europa scommette sulla Fed, Milano svetta (+1,7%)

Le Borse europee ingranano la quarta, con la propensione al rischio degli investitori che riceve una spinta decisiva dai commenti di alcuni componenti della Fed, possibilisti in merito alla fine del ciclo rialzista negli Stati Uniti.

Milano balza dell'1,7%, davanti a Francoforte (+1,6%), Londra (+1,5%) e Parigi (+1,4%) mentre sui mercati si monitorano gli sviluppi del conflitto tra Hamas e Israele. Le prospettiva di una politica monetaria più morbida allentano anche la tensione sui titoli di stato, con lo spread Btp-Bund che scende a 201 punti base e il rendimento del decennale italiano al 4,8%.

Ieri il vice presidente della Fed, Philip Jefferson, ha detto che la banca centrale americana potrebbe "procedere con cautela" sui tassi, alla luce dei recenti rialzi dei rendimenti dei Treasury, i titoli di stato americani, mentre per la presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, la loro corsa potrebbe ridurre la necessità di un'ulteriore stretta.

A Piazza Affari corrono Cnh (+3,4%), Amplifon (+3,1%) e Tim (+3,1%), che prova a rimbalzare dopo i timori scatenati da un'opposizione di Vivendi allo scorporo della rete. Acquisti anche su Stellantis (+2,9%), Bper (+2,9%) e Iveco (+2,9%), con l'automotive miglior comparto in Europa. Tra i bancari, tutti positivi, fa eccezione Mps che, dopo una partenza positiva, oscilla sulla parità.



