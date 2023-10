Borsa di Hong Kong chiude a +0,84%, Country Garden a -10,71%

La Borsa di Hong Kong chiude la seduta in territorio positivo, sostenuta da Wall Street e dalle ipotesi di uno stop al rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve: l'indice Hang Seng sale dello 0,84%, a 17.664,73, e supera l'ipotesi di default ventilata da Country Garden (-10,71%, a 0,75 dollari di Hk).

In una comunicazione di Borsa, il primo sviluppatore immobiliare privato cinese, alle prese con quasi 200 miliardi di dollari di debiti, ha messo in guardia dalla possibilità di non essere in grado "di soddisfare tutti i suoi obblighi di pagamento offshore alla scadenza o entro i relativi periodi di grazia".



