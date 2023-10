Al via domani a Rimini il Ttg, apre la ministra Santanchè

Apre domani alla fiera di Rimini la 60/a edizione del Ttg Travel Experience di Italian Exhibition Group, assieme a InOut, il nuovo format per il contract, che riunisce Sia Hospitality Design dedicata all'hotellerie, Sun Beach&Outdoor Style, Superfaces e che comprende anche la novità Greenscape. Un doppio appuntamento per fornire una maggiore circolarità e completezza al marketplace: turismo organizzato e contract community. Con 2.700 brand espositori, mille buyer esteri, il 58% dall'Europa e il 42% provenienti dal resto del mondo, anche grazie al programma di incoming di agenzia Ice e ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; oltre 200 eventi con più di 250 speaker. Al quartiere fieristico di Ieg tutte le 20 Regioni e oltre 55 destinazioni estere.

Alla cerimonia di apertura alle 12 interverranno la ministra del turismo Daniela Santanchè, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, la presidente dell'Enit Ivana Jelinic, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l'assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio dell'Emilia-Romagna Andrea Corsini, Luigi Cabrini del Global Sustainable Tourism Council e Maurizio Renzo Ermeti, neo presidente di Italian Exhibition Group.

Utopia è il tema conduttore dei due format, per sviluppare e amplificare le istanze di rinnovamento che stanno attraversando il settore, in linea con i nuovi valori dei turisti, sempre più interessati alle ricadute etiche del viaggio.



