++ Descalzi, importante focalizzazione su gas da noi prodotto ++

"Un punto importante della nostra trasformazione ed elemento a supporto della transizione è stato lo spostamento progressivo che, continuerà nei prossimi anni, dal petrolio al gas e, più in particolare, la focalizzazione sul gas da noi prodotto, rispetto a quello acquistato da terzi: questo ci ha consentito di essere presenti sull'intera catena del valore e consolidare il nostro rapporto con i Paesi in cui operiamo, in primo luogo in Africa, definendo alleanze di lungo termine e contribuendo allo sviluppo economico e sociale di tali Paesi". Lo ha detto l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, nel discorso per i 70 anni del gruppo energetico.



