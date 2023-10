Usb, sciopero generale del pubblico impiego il 17 novembre

L'Usb ha proclamato lo sciopero generale del pubblico impiego per venerdì 17 novembre "per il mancato rinnovo contrattuale, la stabilizzazione dei precari e per le inadeguate scelte del Governo sulla Pubblica Amministrazione". Lo fa sapere il sindacato con una nota nella quale si sottolinea che i dipendenti pubblici italiani hanno "salari che sono significativamente inferiori rispetto ad altri paesi europei". Usb, si legge nella nota, chiede incrementi salariali di 300 euro netti mensili in busta paga, la stabilizzazione dei precari e l'assunzione di un milione di lavoratori a tempo indeterminato.



