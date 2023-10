Ok da commissione Pe a Cipollone nell'esecutivo della Bce

La commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo ha votato a favore della nomina di Piero Cipollone come membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, con 30 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astenuti.

Cipollone è stato indicato nell'esecutivo Bce come successore di Fabio Panetta, che ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 31 ottobre 2023 per assumere la carica di Governatore della Banca d'Italia. Il Consiglio direttivo della Bce ha già adottato un parere positivo sulla nomina di Cipollone, dopo la raccomandazione in tal senso arrivata dal Consiglio Ue.



