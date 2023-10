Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 200 punti, rispetto ai 202 della chiusura di venerdì. In flessione anche il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,84%, rispetto al 4,9% della vigilia.

Domenica era arrivato un monito del governatore di Bankitalia uscente, Ignazio Visco, sui mercati. Alla vigilia di una settimana cruciale con il voto parlamentare di mercoledì sulla Nadef e le ultime limature sulla manovra l'altolà arriva forte e chiaro dalle colonne del Financial Times. Il titolo dell'intervista è eloquente: 'Il governatore della Banca d'Italia sollecita Giorgia Meloni a rassicurare gli investitori rispetto ai loro timori sul debito'. "Non penso - dice il governatore - ci sia speculazione contro l'Italia. Penso si tratti sostanzialmente delle preoccupazioni sulla crescita dell'economia sul lungo termine". Una presa di posizione non nuova ma accolta con una certa freddezza dalle parti del governo, si ragiona in ambienti parlamentari della maggioranza.

"Sappiamo bene - commenta il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti - che occorre avere particolare attenzione al debito pubblico, la cui entità è stata fortemente aumentata nel corso degli ultimi cinque anni". Colpa, dunque, dei precedenti governi e di operazioni come quella del Superbonus. In ogni caso sia il ministro dell'Economia Giorgetti che la premier hanno più volte rassicurato sulla solidità del sistema economico italiano. Ma, in attesa dei giudizi delle principali agenzie di rating, gli occhi sono comunque puntati sullo spread che la scorsa settimana è salito fino a quota 204.





