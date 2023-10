Lo spread Btp-Bund sale a 207 punti. In volo i beni rifugio

Lo spread tra Btp e Bund inverte la rotta rispetto ad un avvio in calo. Il differenziale tra i due titoli di Stato, infatti, sale a 207 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 4,90%.

L'attacco militare, intanto, spinge gli acquisti delle materie prime. L'oro è oggetto di acquisti in ottica di bene rifugio e guadagna l'1,5% a 1.849 dollari l'oncia. Il petrolio beneficia dei rischi di destabilizzazione in Medio Oriente, in particolare se il conflitto si estendesse all'Iran.

Il Wti sale del 3%, dopo una fiammata a +5%, a 85,33 dollari al barile. In aumento anche il Brent a 86,9 dollari (+2,8%).

In aumento il gas che risente sia del conflitto in Israele e sia delle minacce di sciopero dei lavoratori di alcuni impianti di Gnl in Australia. Inoltre, è stata trovata una perdita sospetta in un gasdotto sottomarino che collega Finlandia e Estonia. Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 6,7% a 40,8 euro al megawattora.



