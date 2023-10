Borsa Palestina chiude pesante (-4,09%), tiene Tel Aviv (+0,5%)

Chiusura in forte calo per la Borsa della Palestina a due giorni dall'attacco di Hamas in Israele. L'indice Al Quds segna un calo finale del 4,09% a 627,47 punti.

Tiene invece la borsa di Tel Aviv, ancora aperta, con un rialzo dello 0,5% a 1.719 punti.

Sotto pressione invece la divisa israeliana. Lo shekel perde l'1,78% a 3,91 sul dollari, portandosi ai livelli più bassi dal 2016. Per arginare il crollo della moneta la Banca centrale di Israele ha annunciato vendite di dollari fino all'equivalente di 30 miliardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA