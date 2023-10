Borsa: Milano peggiora e cede l'1%, pesano le banche

La Borsa di Milano (-1%) peggiora rispetto all'avvio, in linea con gli altri listini del europei.

Sotto i riflettori l'escalation militare dopo l'attacco di Hamas e Israele. A Piazza Affari soffrono le banche mentre corre l'energia e Leonardo (+4,6%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 208 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,94%.

Tra gli istituti di credito sono in netto calo Bper (-3,7%), Mps (-3,4%), Banco Bpm e Mediolanum (-3%). In negativo anche Intesa (-2%) e Unicredit (-1,7%). Seduta in flessione per il lusso con Moncler (-3%).

Vendite su Tim (-2,5%), dopo che fonti del Mef hanno confermato in modo categorico l'intenzione di vendere la rete, definendo infondate le ipotesi circolate dopo l'incontro la scorsa settimana al Tesoro con Vivendi.

Seduta positiva per l'energia con Eni che sale dell'1,5% e Saipem (+1,4%). Avanzano anche Terna (+0,3%) e Prysmian (+0,1%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA