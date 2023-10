Borsa: Milano amplia il calo (-0,6%), pesano Mps, Bper e Iveco

Piazza Affari amplia il calo a pochi minuti dall'avvio degli scambi Usa, a due giorni dall'attacco dei palestinesi di Hamas a Israele. L'indice Ftse Mib cede lo 0,61% a 27.640 punti, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 206,7 punti e il rendimento italiano in crescita di 1,2 punti al 4,91%, mentre quello tedesco cede 4,3 punti al 2,83%.

Sotto pressione Mps (-4,79%), nella prima seduta dopo l'annuncio di venerdì scorso del Tesoro, oggi al 64,23%, dell'avvio della selezione degli advisor per la cessione della propria quota. Pesano anche Bper (-4,67%), Iveco (-4,03%) e Moncler (-2,96%). Deboli Banco Bpm (-2,88%), Amplifon (-2,86%) e Interpump (-2,28%), più caute Fineco (-1,98%), Intesa (-1,6%) e Unicredit (-1,4%).

Sprint di Leonardo (+4,29%) per effetto del nuovo conflitto in corso tra Israele e Hamas, mentre il prezzo del greggio spinge Eni (+2,08%) e Saipem (+1,3%). Più caute Snam (+0,77%) e A2a (+0,48%).



